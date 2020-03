Liberdade recusada a homem que agrediu médica em Faro

Segundo o acórdão do Tribunal da Relação de Évora, a que o CM teve acesso, enquanto esperava para ser atendido o arguido "muniu-se de uma garrafa de oxigénio que se encontrava no local e desferiu com esta garrafa uma pancada que atingiu [a vítima] na parte detrás da cabeça".



A médica caiu e já quando esta estava no solo, deitada, o arguido "ergueu novamente a garrafa e desferiu naquela nova pancada que também a atingiu na cabeça". A vítima sofreu um traumatismo na coluna e traumatismo cranioencefálico.



O agressor está indiciado de homicídio na forma tentada e já foi condenado a cinco anos de prisão suspensa por um crime semelhante, após ter esfaqueado um primo durante uma discussão com a companheira.



Os juízes consideram que existe "perigo de perturbação da tranquilidade pública" e perigo de fuga para o estrangeiro.







