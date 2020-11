O homem que roubou o carro a um casal de idosos nas Caldas da Rainha saiu em liberdade. O cenário é de carjacking, mas o Tribunal de Leiria tratou-o como crime de furto de veículo. O suspeito, de 42 anos, para já, tem apenas de se apresentar num posto policial da área de residência, em Setúbal.





José Duarte, de 79 anos, e Maria Eulália, de 80, foram as vítimas. O homem tinha ido renovar a carta de condução nos paços do concelho, em frente ao qual o veículo estava estacionado, com a mulher no interior. Já o suspeito tinha saído do tribunal, após uma sessão em que foi presente por furto de 482 euros em artigos num supermercado do Bombarral.