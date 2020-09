Libertado com Covid é abrigado pela câmara

Um recluso com 55 anos e infetado com o novo coronavírus foi libertado, esta segunda-feira, do Estabelecimento Prisional de Custoias, no Porto, e transferido para a sua área de residência, em Montalegre. Como não pode regressar a casa, teve de ser abrigado pela câmara, num pavilhão gimnodesportivo.O cidadão faz parte do grupo dos cinco reclusos infetados com Covid-19 que, na semana passada, foram transferidos da cadeia de Chaves para Custoias, que disponibiliza uma área preparada para acolher reclusos infetados.Segundo David Teixeira, vice-presidente da Câmara Municipal de Montalegre, "a autarquia foi avisada para esta situação na noite de segunda-feira e, em articulação com a autoridade local de saúde, encontrou a solução num espaço com condições de isolamento, como é o Pavilhão Multiusos".A entrega das refeições ao libertado infetado fica a cargo dos bombeiros locais. "A comida vem em recipientes descartáveis, ele abre a porta devidamente equipado e nós também, mantemos a maior distância de segurança possível. É uma experiência nova", revela Júlio Lopes, dos Voluntários de Montalegre.A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais disse aoque "cumpriu um mandado judicial de libertação imediata de um recluso que, por se encontrar positivo à Covid-19, foi transportado de ambulância para o domicilio. O resto é com a autoridade de saúde local".