Libertado da cadeia devido à Covid-19 ataca estudantes junto a escolas em Lisboa

Um homem de 43 anos, libertado da cadeia em abril devido às medidas de contenção da Covid-19 em meio prisional, foi preso pela PSP de Lisboa por ser suspeito de uma vaga de assaltos a estudantes junto a escolas. Com um cadastro criminal que remonta à década de 1990, desde a qual já cumpriu mais de uma dezena de penas de cadeia por crimes como roubos, furtos e tráfico (a última, de 9 anos, foi por este crime e teve final antecipado já este ano).Pouco depois de abandonar a cadeia, o homem regressou rapidamente aos crimes. A Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa recolheu prova de que vigiava várias escolas e através de violentas ameaças à integridade física roubava os telemóveis das vítimas, todas menores da idade. Os artigos roubados eram depois, normalmente, vendidos a recetadores que a PSP procura identificar.Pelas 17h30 da última segunda-feira, já na posse do necessário mandado de detenção, os investigadores da PSP de Lisboa prenderam o assaltante na freguesia dos Olivais. Presente a um juiz do tribunal de instrução criminal, vai aguardar julgamento na cadeia.