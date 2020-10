Uma estudante universitária de 19 anos foi perseguida, ameaçada e assaltada com violência, em Lisboa, por um homem de 33, ladrão “muito conhecido” pelas polícias e que havia sido libertado da prisão em meados de abril, no âmbito dos perdões de penas para reduzir os riscos da pandemia da Covid-19 no sistema prisional.O assaltante acabou detido pela PSP, foi ontem anunciado, e um juiz mandou-o de regresso à cadeia, em prisão preventiva. De acordo com fonte policial, a vítima foi abordada pelo assaltante junto a uma papelaria na Cidade Universitária. O homem solicitou-lhe moedas e a estudante recusou e assustou-se, seguindo “o seu destino em passo acelerado”.O roubo falhou mas o homem fez nova espera à vítima. Esta chamou as autoridades, que conseguiram deter o atacante. Segundo a PSP, o suspeito tem “um vasto currículo criminal”, que inclui roubos e furtos cometidos desde 2016.