Libertado da prisão por violência doméstica volta a bater na mãe em Vila Nova de Cerveira

Um homem de 47 anos foi detido pela GNR, no concelho de Vila Nova de Cerveira, por violência doméstica contra a mãe, de 75 anos. O agressor tinha saído recentemente da cadeia após cumprir uma pena efetiva de prisão pelo mesmo crime contra a mesma vítima.









De acordo com a GNR, a mais recente detenção ocorreu na quinta-feira. A patrulha recebeu um alerta de violência doméstica, foi ao local e apurou que o homem “tinha agredido e ameaçado de morte, com recurso a uma arma branca, a vítima, sua mãe, de 75 anos”.

Foi detido no local e presente, na sexta-feira, ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo, onde lhe foi aplicada as medida de coação de prisão preventiva - devido à gravidade do crime e aos antecedentes.