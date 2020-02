Libertado funcionário do Fisco que recebia para eliminar dívidas em Coimbra

Foi libertado, esta sexta-feira, o funcionário do fisco que tinha sido detido pelo PJ por crimes de corrupção, em Coimbra. A decisão de libertar o homem que recebia para eliminar dívidas foi tomada por um juiz de instrução.O Ministério Público-DIAP de Coimbra vai interpor recurso da decisão proferida esta sexta-feira pelo juíz Juízo Central de Instrução Criminal de Coimbra que não aplicou medida de coação privativa de liberdade ao funcionário.Segundo o queconseguiu apurar, o funcionário tem de se apresentar regularmente às autoridades e está proibido de se ausentar do munícipio de Coimbra. Para além disso, o detido fica suspenso de funções.Os cinco arguidos não podem ainda contactar entre si.Recorde-se que um funcionário da Autoridade Tributária, um contabilista e três empresários, entre os 48 e os 67 anos, integravam uma rede que resolvia problemas fiscais de empresas, a troco de dinheiro, lesando o Estado em milhares de euros. Após mais de um ano de investigação, os suspeitos foram detidos pela Polícia Judiciária do Centro, tendo começado esta quinta-feira a ser ouvidos no Tribunal de Instrução Criminal de Coimbra.O técnico da administração tributária, de 60 anos, exercia funções na Direção de Finanças de Coimbra. Estava indiciado por beneficiar empresas com dívidas ao Fisco, recebendo contrapartidas monetárias.Com acesso privilegiado à base de dados da Administração Fiscal, o arguido terá feito requerimentos e contestado decisões, recorrendo a documentos falsos, para eliminar dívidas ou conseguir adiar decisões, levando a que os processos prescrevessem.Os restantes arguidos, de Coimbra e Lisboa, dedicavam-se a angariar contribuintes, sobretudo empresas, do Centro e do estrangeiro, com problemas fiscais. O grupo exigia que as contrapartidas fossem pagas em dinheiro.O funcionário está indiciado pela prática de 15 crimes de corrupção passiva para ato ilícito, 20 crimes de acesso ilegítimo qualificado, 4 crimes de falsificação de documentos, 2 crimes de falsificação de documentos qualificada, 1 crime de abuso de poder, 2 crime de fraude fiscal qualificada, 1 crime de furto qualificado e 2 crimes de branqueamento.