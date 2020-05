Libertado padrasto apanhado pela mulher a violar enteada em Palmela

Um socorrista de uma organização de Setúbal, de 42 anos, foi detido pela Polícia Judiciária por abusos sexuais continuados à enteada, agora com 17 anos, filha da companheira bombeira.Segundo a vítima, os crimes de abuso sexual começaram quando a menor tinha 15 anos e aconteciam na casa do casal, em Brejos do Assa, Palmela.Foi a mãe da menor que, desconfiada de alguns comportamentos do companheiro para com a filha, resolveu ficar alerta e apanhou o marido em flagrante.A semana passada, numa tarde de calor, a bombeira saiu da piscina onde estava com a filha mais nova para procurar a jovem e encontrou o companheiro, dentro de casa, em atos sexuais com a adolescente.Detido pela PJ de Setúbal e levado a juiz, ficou sujeito a apresentações diárias às autoridades, obrigação de deixar a residência e uso de pulseira eletrónica para não se aproximar da vítima.