A menina tinha nove anos quando começou a ser alvo dos atos pedófilos do progenitor na casa onde vivia também com a mãe, numa freguesia de Vila Nova de Gaia.



Um juiz de instrução do Tribunal de Instrução Criminal do Porto decidiu libertar um homem, de 39 anos, suspeito de abusar sexualmente da filha durante, pelo menos, quatro anos.A menina tinha nove anos quando começou a ser alvo dos atos pedófilos do progenitor na casa onde vivia também com a mãe, numa freguesia de Vila Nova de Gaia.

Por medo, a criança nunca contou os ataques sexuais que o pai lhe infligia, quando estavam sozinhos em casa. Agora com 13 anos, desabafou há poucos dias com uma amiga na escola, que contou a uma professora. O caso foi participado à Polícia Judiciária do Porto, que avançou rapidamente para a detenção do predador sexual, que não tem ocupação laboral.



A vítima relatou aos inspetores os abusos a que tinha sido sujeita pelo progenitor, que é ainda suspeito de ter abusado da tia da filha, antes da menina nascer. Está em liberdade, mas proibido de voltar a casa e de contactar a família.