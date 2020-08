Libertados após furto e carjacking em Famalicão e Póvoa de Varzim

Estavam acusados de furto qualificado numa habitação e tentativa de roubo de um carro. Os dois homens, de 25 e 31 anos, foram julgados no Tribunal de Matosinhos e acabaram absolvidos, uma vez que "as dúvidas assolaram o espírito do coletivo".



As magistradas, no decorrer da audiência, não conseguiram confirmar que foram aqueles arguidos a cometer os assaltos, nem a ordem cronológica dos acontecimentos. Os suspeitos estavam em prisão domiciliária, com pulseira eletrónica, e foram libertados.

Os factos pelos quais responderam na Justiça ocorreram em outubro de 2019, em Fradelos, Vila Nova de Famalicão, onde a dupla tentou concretizar um carjacking, e numa moradia de Balasar, na Póvoa de Varzim, da qual foram furtados bens num valor superior a dois mil euros. Em tribunal, as testemunhas ouvidas não souberam explicar com clareza se foram ou não os dois acusados a cometer os crimes.

Em Fradelos, uma dupla de ladrões barrou a passagem a um jovem que seguia de carro, durante a madrugada. Este resistiu e os assaltantes, que estavam encapuzados, fugiram num Renault Clio cinzento com matrículas tapadas. O condutor atacado seguiu-os e testemunhou o assalto à moradia de Balasar, enquanto ligava à GNR.

Os arguidos são dois jovens, que foram detidos pelos militares nas imediações do local do assalto à moradia. Estavam no interior de um Renault Clio cinzento, sem artigos furtados. Coincidência ou não, certo é que foram muitas dúvidas e poucas certezas da Justiça.