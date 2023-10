A sinagoga Kadoorie, sede da comunidade judaica do Porto, situada na rua de Guerra Junqueiro, foi vandalizada na madrugada desta quarta-feira.Nas imagens a que oteve acesso pode ler-se a frase "Free Palestine" (Libertem a Palestina) escrita no portão da sinagoga.Também no muro foram escritas palavras em alusão à guerra em Israel.A PSP foi acionada para o local.