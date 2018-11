Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Licenciamento leva Polícia Judiciária à Câmara de Barcelos

Inspetores apreenderam documentos relativos à autorização municipal para uma bomba de gasolina.

Por Liliana Rodrigues e Fátima Vilaça

A Polícia Judiciária de Braga realizou buscas na Câmara de Barcelos e o visado na investigação é o presidente da autarquia, Miguel Costa Gomes.



Em causa está o licenciamento de um posto de abastecimento de combustíveis, na freguesia de Arcozelo, para o qual o autarca do Partido Socialista poderá ter recebido ‘luvas’ pela autorização municipal para a construção da gasolineira.



As buscas decorreram ao longo do dia de quarta-feira, no edifício dos Paços do Concelho, mas também nos escritórios da empresa de construção civil Fersil, promotora da obra.



Os inspetores da Brigada de Combate à Corrupção e Crime Económico da PJ de Braga apreenderam vários documentos durante a diligência, que se prolongou por algumas horas e não passou despercebida no edifício da autarquia.



Para já, não há ainda arguidos no processo de investigação que está em curso e que, ao que o Correio da Manhã apurou, terá sido desencadeado com base em denúncias anónimas sobre suspeitas de corrupção. Em causa estão os crimes de recebimento indevido de vantagens e licenciamento ilegal.



Miguel Costa Gomes, de 60 anos, está a cumprir o terceiro mandato à frente dos destinos do município de Barcelos, depois de ter sido eleito pela primeira vez, em 2009, retirando o poder ao PSD



O CM tentou obter uma reação de Miguel Costa Gomes e da Fersil, mas tal não foi possível.