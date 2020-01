Líder de tráfico punida com 15 anos e meio

A líder de uma rede de tráfico de droga, de 60 anos, foi esta quinta-feira punida pelo Tribunal de Coimbra com 15 anos e meio de cadeia.Os restantes membros do grupo, todos com laços familiares, foram condenados também a penas de prisão efetiva, que oscilam entre os 13 anos e seis meses e os seis anos e meio.A rede dedicava-se ao tráfico de cocaína e heroína, em Coimbra, entre abril de 2017 e abril de 2018. Após a leitura, algumas arguidas manifestaram o seu desagrado: "É um crime o que estão a fazer connosco. Fazem as contas como se tivéssemos matado uma pessoa".