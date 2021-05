O presidente do Sindicato Nacional da Carreira de Chefes da PSP, Carlos Meireles, renunciou ao cargo para o qual tinha sido eleito. Sabe o CM que na origem da decisão estiveram desentendimentos no seio do sindicato, que representa mais de dois mil elementos da classe.









A saída de Carlos Meireles levou à constituição de uma comissão de gestão, que ficará à frente dos destinos do Sindicato da Carreira de Chefes. Os estatutos da organização apontam para a realização de eleições no prazo de 90 dias, previsivelmente no mês de agosto.