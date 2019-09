O chefe Carlos Meireles, presidente do Sindicato dos Chefes da PSP, recusou o pedido de desculpas do homem que a 11 de novembro de 2017 o esbofeteou na esquadra do Montijo, quando o polícia o tentava impedir de agredir a própria mãe.O líder sindical disse aoter sido chamado ao Ministério Público do Montijo para uma tentativa de conciliação e assim evitar que o processo fosse a julgamento. No entanto, Carlos Meireles recusou."Senti que se aceitasse, abriria um precedente grave contra todos os polícias agredidos", afirmou.