Líder sindical da PSP aposentado por 83 faltas

Peixoto Rodrigues, presidente do SUP/PSP, vai ser aposentado compulsivamente. Uma ordem de serviço, divulgada quinta-feira pela PSP, refere que o Tribunal Central Administrativo do Sul deferiu o recurso à providência cautelar que Peixoto Rodrigues tinha colocado para suster a aposentação decretada, em julho de 2019, pelo ministro Eduardo Cabrita (justificada com 83 faltas do sindicalista).Assim, e até que o presidente do SUP demonstre à PSP que tem novo recurso para suspender esta decisão, a aposentação é efetiva.Ao, Peixoto Rodrigues disse que tem em curso recursos no Supremo Tribunal Administrativo e Tribunal de Sintra.