Sindicato da PSP queixa-se de excesso de serviço e exige compensação

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) exigiu esta quinta-feira uma compensação aos polícias que prestam serviço na Liga das Nações de futebol, alegando que realizam 86 horas de serviço esta semana "sem qualquer contrapartida".A exigência desta compensação foi esta qunta-feira enviada, por ofício, à Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública, com conhecimento do Ministério da Administração Interna.No ofício, o maior sindicato da PSP exige que os polícias sejam compensados pelos prejuízos causados pelo excesso de trabalho durante a Liga das Nações de futebol, que leva "alguns polícias a realizarem 86 horas de serviço durante esta semana sem qualquer contrapartida".A ASPP considera esta situação incompreensível, uma vez que a PSP está há cerca de um ano a preparar este evento desportivo, que começou na quarta-feira e termina no domingo no Porto e em Guimarães."Polícias com folgas cortadas, impedidos de gozar férias e sem receberem pelo trabalho extraordinário prestado demonstra que houve uma preparação insuficiente da operação", refere a ASPP, acrescentando que os polícias "não podem continuar a ser usados como peças descartáveis em eventos que o país assume".A ASPP recorda que este não é caso único, sendo um procedimento que se repete cada vez que há um evento de grande envergadura em Portugal.Na terça-feira, a direção nacional da PSP assegurou que existem apenas "situações pontuais" de agentes que trabalham além do turno na Liga das Nações de futebol."Os turnos e planeamento feito estão bem definidos, são rigorosos. Há apenas situações pontuais de elementos a fazer algumas horas a mais, mas faz parte do planeamento para eventos desta natureza e que os policias da PSP já conhecem", disse o diretor do gabinete de imprensa e relações públicas da PSP, Alexandre Coimbra.