Liga dos Bombeiros Portugueses atualiza estado de saúde dos operacionais feridos em serviço

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) atualizou esta quarta-feira o estado de saúde dos bombeiros feridos em serviço.Jorge Assunção, operacional dos Bombeiros Voluntários de Fajões, que sofreu ferimentos no combate a um fogo industrial, continua a recuperar do traumatismo no ombro.O bombeiro Gonçalo Coelho, que faz parte da corporação dos Voluntários de Oliveirinha foi transferido para a Unidade de Queimados. No entanto, a nota partilhada a LBP dá conta que o estado do operacional evolui favoravelmente e que este está "animado e motivado para recuperar".Cristóvão Vinagreiro, dos Bombeiros de Pinhal Novo, ainda não recuperou totalmente a visão, mas a evolução nos ferimentos no pulso está a correr bem, pelo que não necessitará de ser intervencionado. Já o chefe dos Bombeiros Voluntários de Pinhal Novo, Rui Cruz, mantém-se de baixa e a realizar tratamentos às queimaduras que sofreu.Félix Marques, bombeiro na corporação dos Voluntários de Alvaiázere, que ficou ferido num incêndio floresta, "regrediu na recuperação" e apresenta sinais de infeção no fémur.Joaquim Palma, dos Voluntários de Vila Viçosa, foi operado no hospital de São José, em Lisboa, já tendo sido transferido para o hospital de Évora.Na nota partilhada, a LBP deseja as rápidas melhoras a todos os bombeiros feridos.