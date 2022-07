A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) denunciou o que considera ser a "fiscalização desenfreada de ambulâncias" por parte do Instituto Nacional de Emergência Médica."Quando os esforços estão no combate aos fogos, não faz sentido começar a fiscalizar ambulâncias com base em regras sem nexo nem legitimidade", escreve a LBP nas redes sociais.