Liga expressa condolências e homenageia bombeiro morto em Oliveira de Frades

A Liga dos Bombeiros Portugueses manifestou esta segunda-feira condolências à família do bombeiro que morreu durante o combate a um incêndio rural no concelho de Oliveira de Frades, distrito de Viseu, informando que as bandeiras serão colocadas a meia haste.

Pedro Daniel Ferreira, do Corpo de Bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Frades, morreu por asfixia no decorrer do combate ao fogo que deflagrou esta tarde na localidade de Antelas.

Em comunicado, a Liga expressou a todos os bombeiros "o mais profundo sentimento de respeito e solidariedade".

Pedro Ferreira tinha 38 anos de idade, era casado e deixa um filho de oito anos.

Todas as associações/corpos de bombeiros colocam as bandeiras a meia haste, a partir de hoje e até ao final do dia do funeral do bombeiro Pedro Ferreira, como forma "de sentida homenagem nacional ao Soldado da Paz falecido em serviço", acrescenta-se na nota à imprensa.