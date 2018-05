Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ investiga 'vice' de Angola no Google

Autoridades associaram empresa que pagou a magistrado ao ex-governante angolano e à Sonangol.

Por Débora Carvalho | 01:30

A Polícia Judiciária chegou ao nome de Manuel Vicente, o ex-vice-presidente de Angola que está acusado de corromper um magistrado português, através de uma pesquisa no Google.



O inspetor da PJ Bruno Miguel explicou esta segunda-feira em tribunal que associou a empresa que pagou a Orlando Figueira [Primagest] ao angolano e à Sonangol através da consulta de "fontes abertas", nomeadamente pelas notícias.



Depois da quebra do sigilo bancário, a PJ procurou saber quem estava por detrás da empresa responsável pelas transferências. Segundo a pesquisa, a empresa angolana Primagest estaria ligada à Sonangol, a petrolífera angolana que foi presidida por Manuel Vicente.



Da análise aos processos que o procurador teve em mãos, saltou à vista o arquivamento em tempo recorde de um inquérito em que se investigava Vicente por branqueamento de capitais. "Há uma coincidência de datas", frisou.



O inspetor deu ainda conta da apreensão de um envelope timbrado pelo DCIAP com documentos do processo Portmill que foi encontrado no roupeiro do quarto do filho do procurador. O processo ficou no DCIAP após as buscas.



Seguido até à casa de Carlos Alexandre

A PJ seguiu Orlando Figueira no dia 25 de novembro de 2015, pelas 23h00, até à casa do juiz Carlos Alexandre, amigo do procurador, registando a ação de vigilância no processo. "O objetivo era confirmar qual era a residência de Orlando Figueira. Ele deslocou-se à PJ nesse dia e foi uma oportunidade que surgiu", justificou o inspetor Bruno Miguel. As buscas a casa do magistrado acabaram por só acontecer em fevereiro de 2016.