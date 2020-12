Ligação da PJ à Doyen investigada após revelação no julgamento de Rui Pinto

O coletivo de juízes que está a julgar Rui Pinto vai extrair uma certidão do processo para investigar a alegada colaboração da PJ com a Doyen.Esta decisão surgiu na sequência de um requerimento do arguido Aníbal Pinto. Cabe agora ao Ministério Público decidir se reabre um inquérito que já investigou estas suspeitas e tinha sido arquivado. A defesa de Aníbal Pinto alega que em causa estão crimes como corrupção, denegação de justiça e abuso de poder.Esta quinta-feira, Pedro Henriques, advogado ligado à Doyen, revelou que em 2015 inspetores da PJ indicaram o nome de um jornalista que podia ajudar a empresa a contar a sua versão no âmbito do Football Leaks. A juíza disse estar "estupefacta" com a revelação. O fundo de investimento acusa o pirata informático de tentativa de extorsão.