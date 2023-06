O país onde o número de mortes na estrada desceu mais na última década é o mesmo que tem o limite de velocidade mais alto da União Europeia. A conclusão é do Conselho Europeu para a Segurança dos Transportes (ETSC), que atribuiu à Polónia o prémio PIN (Road Safety Performance Index) por ter reduzido em 46,9% o número de mortes na estrada entre 2012 e 2022, valor que se manteve nos últimos três anos, com uma redução de 34,8% entre 2019 e no ano passado.









Ver comentários