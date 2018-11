Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Limpeza de resíduos no Seixal custa 8,7 milhões

Trabalhos de remoção já foram iniciados e deverão estar concluídos dentro de seis meses.

Por Francisca Genésio | 06:00

A remoção de mais de 51 mil toneladas de resíduos no parque empresarial do Seixal já está em curso e significa um investimento de 8,7 milhões de euros.



A operação, anunciada este sábado pela empresa pública Baía do Tejo, decorre no âmbito de candidatura aprovada pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR).



"Os resíduos serão removidos, carregados e encaminhados para o Centro Integrado de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos Perigosos", explicou a empresa, em comunicado.



A intervenção, consignada a 21 de agosto deste ano, tem como objetivo a remoção de 21 250 toneladas de lamas da aciaria e de 30 250 toneladas de ‘pós de goela’. De acordo com a entidade responsável pelo parque empresarial, a limpeza estará concluída em seis meses.



A empresa Baía do Tejo gere os parques empresariais de Estarreja, Seixal e Barreiro, onde já foram retiradas mais de 33 mil toneladas de resíduos. Uma operação que representou um investimento de 5,8 milhões de euros.



Segundo a firma, serão ainda lançados, este ano, "novos concursos para estudos no Barreiro e Seixal, áreas consideradas prioritárias pela Agência Portuguesa do Ambiente". O processo de remoção de resíduos está a ser levado a cabo pela Baía do Tejo desde 2011. O objetivo é a requalificação ambiental dos territórios.



Carlos Martins, secretário de Estado do Ambiente e da Transição Energética, visita esta segunda-feira os dois parques empresariais, onde decorre a limpeza de resíduos e a empreitada de ligação da rede de saneamento à ETAR.