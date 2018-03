Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Limpou’ ouro de idoso

Empregada de limpeza furtou peças no valor de 100 mil euros.

Por Isabel Jordão | 09:05

A empregada de limpeza de um idoso residente em Leiria apoderou-se, durante três anos, de peças em ouro do patrão, num valor que ultrapassa os cem mil euros.



A vítima, de 86 anos, denunciou o crime à PSP de Leiria e a mulher, de 47 anos, foi detida na posse de parte do ouro, 580 euros, raspadinhas e vários objetos que terão sido comprados com o dinheiro resultante da venda do ouro furtado.



Segundo apurou o CM, a mulher furtava poucas peças de cada vez, sempre que fazia a limpeza da moradia, de forma a não levantar suspeitas junto do patrão, que reside sozinho, na cidade de Leiria.



As peças em ouro eram depois vendidas em lojas que comercializam ouro usado. Na posse do dinheiro, a empregada de limpeza comprou televisores, computadores, telemóveis, consolas de jogos e outros artigos, parte dos quais foram agora apreendidos pela PSP.



Com o passar do tempo, a mulher habituou-se a ter a carteira ‘recheada’ de notas, adotando uma vida acima das suas possibilidades, gastando centenas de euros em raspadinhas. Quando foi detida, tinha perto de meia centena em seu poder.



PORMENORES

Um ano a investigar

O crime foi denunciado em 2016, pela vítima, à PSP de Leiria, que durante mais de um ano esteve a reunir provas para poder avançar para a detenção da suspeita e para uma busca à sua residência, em Leiria. A investigação continua a decorrer.



Foi constituída arguida

A mulher foi constituída arguida e prestou Termo de Identidade e Residência, aguardando em liberdade a conclusão da investigação e a marcação do julgamento. A PSP procura agora eventuais cúmplices e o rasto do ouro furtado ao idoso.