Linces voltam após estadia em Espanha

Foram retirados na sequência do incêndio de agosto no Algarve.

Por José Carlos Eusébio | 10:19

O grande incêndio de agosto que começou em Monchique e que depois alastrou-se aos concelhos vizinhos de Silves, Portimão e Aljezur obrigou à retirada dos 29 linces que se encontravam no Centro Nacional de Reprodução de Lince Ibérico (CNRLI), em Silves.



Quatro meses depois do fogo, os animais, levados para centros de acolhimento espanhóis, estão de volta ao Algarve.



O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) revela que os linces começaram a chegar na última semana, devendo a operação estar concluída nos próximos dias.



Para garantir boas condições para o regresso dos 29 linces, foram investidos 125 mil euros na reconstrução do complexo dos cercados, danificado pelo incêndio - as obras encontram-se atualmente em fase de conclusão.



O ICNF avançou ainda com o investimento de cerca de 548 mil euros na construção da zona de expansão do CNRLI.



PORMENORES

Centros espanhóis

Depois de serem retirados de Silves a 8 de agosto, devido ao incêndio, os 29 linces que estavam em cativeiro no CNRLI estiveram acolhidos, durante quatro meses, nos centros espanhóis de El Acebuche, La Olivilla e Zarza de Granadilla.



Melhoramentos

A empreitada da zona de expansão do CNRLI inclui novos parques de adaptação e de recuperação de animais feridos ou debilitados, bem como o reforço do sistema de videovigilância. O ICNF investiu cerca de 548 mil euros nesta obra.