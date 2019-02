Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Linha Azul do Metro de Lisboa com funcionamento restabelecido

Fonte oficial do metro confirmou ao CM que suspensão da linha esteve relacionada com avaria nos comboios.

09:07

A linha azul do Metro de Lisboa esteve interrompida durante a manhã desta quinta-feira.



De acordo com fonte oficial do Metro de Lisboa, a linha azul esteve interrompida apenas durante 10 minutos (entre as 08h46 e as 08h57), pelo que já se encontra a funcionar dentro da normalidade.



A paragem deste serviço aconteceu na sequência de uma avaria nos comboios, avançou a mesma fonte.