Retomada circulação na Linha Azul do Metro de Lisboa após avaria na sinalização

[14:12] ?? Linha Azul: Devido a avaria na sinalização está interrompida a circulação na linha entre as estações Laranjeiras e Avenida. Não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada. Pedimos desculpa pelo incómodo causado.

linha Azul do Metropolitano de Lisboa foi reestabelecida depois de ter estado, esta segunda-feira cerca das 14h00, interrompida nos dois sentidos.A interrupção aconteceu, de acordo com uma publicação do Metro de Lisboa no Twitter, entre as estações das Laranjeiras e Avenida.A circulação foi retomada cerca das 14h30.Nos ecrãs informativos da estação do Jardim Zoológico (Sete Rios) era possível ler que a linha se encontrava interrompida devido a problemas na sinalização.