Linha de combate ao suicídio na PSP esteve 24 horas sem funcionar

A linha telefónica de combate ao suicídio na PSP (800 212 312) esteve cerca de 24 horas sem funcionar.A situação terá sido detetada no domingo por agentes do Comando da Madeira, que recorreram ao apoio após um colega (colocado no Aeroporto do Funchal), se ter tentado suicidar na camarata do local de trabalho.Contactada pelo, a Direção da PSP confirmou a situação, classificando-a como "um problema de ligação".Entretanto, já ontem, a mesma fonte oficial assegurou que a situação já estava resolvida.Peixoto Rodrigues, presidente do SUP/PSP, disse que dois psicólogos viajaram ontem do continente para a Madeira, para prestar apoio aos polícias.