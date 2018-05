Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Linha de comboio vai estar montada em feira

Meios de socorro, proteção civil e segurança vão estar em exposição durante três dias.

Por Ana Palma | 09:21

O pavilhão Portimão Arena e o Parque de Feiras e Exposições vão voltar a ser o palco da Algarsafe– Feira Internacional de Proteção Civil e Socorro de Portimão, entre hoje e sábado. A iniciativa é organizada pelos Bombeiros de Portimão e pela autarquia local.



O evento é considerado o maior do género a decorrer a Sul do rio Tejo, que conta já com uma centena de entidades públicas e privadas confirmadas, entre prestadores e fornecedores de bens e serviços na área da segurança e da proteção civil, totalizando 4000 m² de exposição no interior do pavilhão. No exterior, o certame conta com uma área de exposição de 8000 m², onde decorrerão demonstrações práticas de veículos e equipamentos de proteção civil e socorro, exercícios e workshops para operacionais, ações de sensibilização e informação pública, bem como exposição estática de meios e recursos dos agentes de proteção civil.



Entre os cenários e exposição, destaque para uma linha de comboio e uma passagem de nível, com uma composição verdadeira, que vai estar montada no local da feira. O objetivo é dar a conhecer aos alunos das escolas as regras de segurança rodoviária e ferroviária.



Paralela à exposição comercial vão decorrer exposições estáticas de meios de socorro e proteção civil, bem como um conjunto de ações de caráter técnico e pedagógico, entre workshops, seminários e cursos. ‘Prevenção e Segurança’, a ‘Defesa da Floresta’ e a ‘Proteção Civil e Socorro’ são alguns dos temas que vão estar em destaque, bem como a utilização de drones em missões de segurança e proteção civil.