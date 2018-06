Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Linha de comboios do Norte cortada nos dois sentidos

Um sinistro está na origem do corte.

12:37

A linha férrea do norte encontra-se interrompida nos dois sentidos, segundo o CM conseguiu apurar junto do comandante dos bombeiros de Esmoriz.



Na origem do corte está um sinistro que ocorreu perto do meio-dia, junto da estação de Esmoriz. No local do acidente estão elementos da GNR e dos bombeiros e o INEM.