Linha ferroviária do Minho condicionada devido a avaria

A circulação na Linha ferroviária do Minho está condicionada desde o início da tarde desta quinta-feira, pelas 14h00, devido a uma avaria no sistema que permite a tração elétrica entre a linha e os comboios. Um cabo partido entre os apeadeiros de São Romão e Leandro está na origem dos condicionamentos.



A circulação nos dois sentidos decorre neste momento apenas por uma via entre Ermesinde e São Romão. Estão afetadas as linhas de comboios de Valença, Braga e Guimarães.





Estão a ser realizados trabalhos de reparação. Não há estimativas para quando será reposta na totalidade a circulação.