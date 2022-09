Linha do Minho cortada devido a atropelamento mortal em Barcelos

Um homem com cerca de 50 anos, morreu esta quinta-feira na sequência de um atropelamento ferroviário em Barcelos, no distrito de Braga, que obrigou ao corte da Linha do Minho nos dois sentidos, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga referiu que, pelas 22h00, a circulação continuava cortada enquanto decorriam as operações.

O alerta para o acidente ocorreu pelas 2029 e o óbito foi declarado no local, explicou.

Para o local foram acionados os Bombeiros de Barcelos, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Barcelos e meios da PSP.