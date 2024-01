Um abalroamento ferroviário causou um ferido em Vila Chã de Ourique, no Cartaxo, esta quinta-feira. A vítima, que circulava de carro, foi transportada para o Hospital de Santarém com ferimentos considerados ligeiros.Pelas 14h15, a Linha do Norte estava cortada.O alerta foi dado às 13h36. A ocorrência mobilizou os bombeiros do Cartaxo, a Cruz Vermelha, a GNR, a PSP e a VMER. No local, estavam, às 14h15, 13 operacionais, apoiados por cinco viaturas.