Linha do norte cortada no sentido Aveiro/Ovar devido a atropelamento ferroviário

A linha do norte está cortada, no sentido Aveiro/Ovar, por causa de um atropelamento ferroviário. O acidente ocorreu no lado sul da estação, este domingo.O alerta foi dado, cerca das 21h00, para os bombeiros de Ovar. A Ambulância Médica de Ovar, a equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Gaia e a PSP de Ovar foram mobilizadas para o local. Uma equipa de investigação de acidentes ferroviários também foi mobilizada.Foi solicitado apoio da equipa de psicólogos no INEM para apoiar o maquinista da composição ferroviária. No entanto, a UMIP estava indisponível por estar mobilizada para uma ocorrência em Vila Real.