Atropelamento mortal obriga ao corte da Linha do Norte em Coimbra

Um homem morreu atropelado por um comboio esta quinta-feira à noite, na Linha do Norte, em Coimbra.



Do acidente resultou ainda outro ferido, uma mulher, da qual se desconhece o estado, que teve de ser transportada para o Hospital da Universidade de Coimbra. Ao que tudo indica, as vítimas tratam-se de um casal de meia-idade.





Segundo o que oconseguiu apurar, o acidente ocorreu entre a estação de Coimbra A e Coimbra B. A circulação teve de ser interrompida dos dois sentidos e foi reaberta cerca das 23h50.

O alerta foi dado às 22h07. Para o local foram mobilizados 15 operacionais, apoiados por cinco viaturas, entre Bombeiros Sapadores de Coimbra, INEM e PSP.