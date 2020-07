Linha do Norte interrompida devido a atropelamento mortal na zona de Santarém

Um homem morreu na manhã desta sexta-feira colhido por um comboio na Linha do Norte, nos arredores de Santarém.

As operações de socorro obrigaram ao corte da circulação ferroviária durante várias horas, nos dois sentidos.

A PSP de Santarém está a investigar o episódio, ocorrido ao quilómetro 75 da Linha Ferroviária do Norte, na passagem de nível da Senhora da Saúde, nos arredores de Santarém.

Ao chegar ao local, os bombeiros e a polícia encontraram um ligeiro de passageiros estacionado junto às cancelas, aberto e com as chaves na ignição.

No interior, estava a carteira, o telemóvel e objetos pessoais do condutor. Ao que tudo indica, trata-se do proprietário da viatura, mas o caso ainda está sob investigação.

Foi colhido e arrastado ao longo de vários metros por um comboio inter-regional que circulava no sentido Entroncamento – Santarém, pelas 9h41.

A composição ficou parada no local durante hora e meia e a circulação ferroviária na Linha do Norte esteve interrompida durante várias horas, até à remoção do cadáver.

As operações de socorro envolveram a VMER do Hospital de Santarém, os Sapadores Bombeiros de Santarém, a PSP e uma equipa de inspetores ferroviários da Infraestruturas de Portugal.