Linha elétrica causou incêndio de Monchique

O grande incêndio de Monchique, ocorrido em agosto de 2018, foi causado, de forma acidental, por uma linha de média tensão da EDP. A conclusão é da Polícia Judiciária (PJ) que já enviou o relatório final da investigação para o Ministério Público (MP), há vários meses. No entanto, ainda não há uma decisão final sobre se vai ser imputada a responsabilidade pelos prejuízos à empresa.

O fogo começou num vale profundo na zona da Perna da Negra, onde passa a linha elétrica que, na altura, estava quase encostada ao topo dos eucaliptos. A conclusão da PJ vai no mesmo sentido do relatório do Observatório Técnico Independente (OTI).





"Há fotografias iniciais em que são visíveis chamas próximo do local indicado e indícios que apontam para que a linha elétrica possa ter estado na origem do incêndio por haver no local árvores - essencialmente eucaliptos - com desenvolvimento suficiente para poder entrar em contacto com os cabos da linha elétrica, apesar de a versão da EDP não apontar nesse sentido", consideraram os peritos do OIT.

A lei obriga a que exista uma distância mínima de 2,5 metros entre as árvores e as linhas elétricas. No caso das linhas de média tensão, a zona de proteção tem uma largura máxima de 15 metros. No entanto, pode não ter existido negligência no que diz respeito ao dever de ação na limpeza da vegetação. Podem ter existido fatores técnicos que provocaram o contacto da linha com a vegetação e o consequente incêndio.