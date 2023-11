Linha ferroviária do Minho interrompida entre Barcelos e Várzea

A circulação na linha ferroviária do Minho, entre Barcelos e Várzea, distrito de Braga, está cortada após um atropelamento que vitimou esta segunda-feira uma pessoa, indicou fonte do Comando Subregional do Cávado.

O acidente foi registado às 6h32 e no local estavam, cerca das 7h45, elementos dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, o INEM e a GNR.

A linha está fechada entre Barcelos e Várzea, em direção a Barcelos, especificou a fonte.

A mesma fonte disse que ainda não é possível dar pormenores sobre o sexo e a idade da vítima.