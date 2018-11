Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Linha vermelha do Metro de Lisboa cortada devido a incidente com passageiro

Afetada a linha que liga o Aeroporto a São Sebastião.

09.11.18

A linha vermelha do metro de Lisboa está cortada deste a 1h28 desta sexta-feira, devido a um "incidente com um passageiro", diz fonte da companhia.



Nenhuma composição está a circular no troço que liga as estações terminais do Aeroporto de Lisboa e São Sebastião.



(Em atualização)