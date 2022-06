Fernando Madureira só pode entrar em estádios de futebol depois de 17 de novembro. A decisão da Relação não é passível de recurso, mas os cinco meses de suspensão começam a contar após o trânsito em julgado do acórdão que manteve a condenação por violência no desporto - o que só acontece no próximo dia 17 de junho.









