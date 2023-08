Marco de Canaveses. No meio de uma casa vazia, construída para ali viver com os dois filhos sempre que viesse a Portugal, Sílvio Mendes, emigrante português em França, arruma um a um os brinquedos do pequeno Samuel. "O meu filho só esteve aqui quatro fins de semana, ele adorava esta casa! E a Lisa apenas uma vez!", diz à, com voz trémula, de quem não consegue difarçar a revolta que sente.