Os 41 radares de velocidade na cidade de Lisboa apanharam desde 1 de junho, data da ativação dos últimos 20 aparelhos, 135 342 infrações, adiantou ao CM fonte oficial da autarquia. Aplicando a cada um a coima mínima de 60 euros por excesso de velocidade, daria a entrada de 8,1 milhões euros nos cofres.





No entanto, ainda de acordo com a câmara, terão de ser descontados os veículos prioritários e as infrações anuladas por erro de leitura de matrícula. A quantidade não foi divulgada.