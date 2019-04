Lisboa quer cobrar taxa de 1 euro a quem apanhar táxi no aeroporto

Medida está a ser estudada no âmbito do novo regulamento referente ao acesso das viaturas de transporte de passageiros ao aeroporto da capital.

13:17

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) quer cobrar uma taxa adicional de um euro a cada taxista que faça serviços a partir do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, noticia hoje o Jornal Económico.



Segundo o jornal, o assunto está em cima da mesa no âmbito da discussão do novo regulamento de acesso de viaturas de transporte de passageiros ao aeroporto da capital, por iniciativa do vereador Miguel Gaspar, e está já a gerar grande polémica entre as entidades que têm voto na matéria, em particular junto dos próprios taxistas.



Fonte da Câmara de Lisboa confirmou ao Jornal Económico que o novo regulamento está em discussão, mas diz ser "prematuro" falar de uma taxa de 1 euro.

Já Florêncio de Almeida, da Antral, afirmou que "a Câmara quer receber 1 euro, pago pelo utente, por cada serviço de táxi que saia do aeroporto e eu discordo disso. Ou seja, o táxi é que tem de cobrar, mas [esse valor] vai ser cobrado a cada passageiro".

O responsável da Antral revelou ainda que a Câmara de Lisboa justifica esta taxa com a sustentabilidade da gestão das praças de táxi em Lisboa.