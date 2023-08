As chamas destruíram 18 edifícios, a maioria históricos, fizeram mais de 50 feridos e provocaram a morte a duas pessoas - um bombeiro e um eletricista, que foi encontrado nos escombros. Uma catástrofe no coração de Lisboa que a cidade não esquece.

O incêndio do Chiado aconteceu há 35 anos. Esta sexta-feira foi dia de homenagem.





A primeira comunicação entre os bombeiros no terreno e a central telefónica do Regimento de Sapadores Bombeiros, às 05h19, dava conta de um “fogo na rua do Ouro, Armazém Grandella”.