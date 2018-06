Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lisboa tem 2,5 milhões para novos projetos

Em dez anos foram apresentadas mais 62 mil candidaturas que resultaram em 7500 propostas para o Orçamento Participativo.

Por Edgar Nascimento | 08:34

Mais de 37 mil votos foi quanto recolheram em 2017 os 128 projetos a votação no Orçamento Participativo (OP) de Lisboa. No total, os 15 vencedores conseguiram 2,5 milhões de euros, o mesmo montante que a autarquia disponibilizou para o OP deste ano, que deverá arrancar em julho.



A autarquia "ainda está a fazer alguns ajustes e a alargar as parcerias", explicou à Lusa João Paulo Saraiva, vereador que tutela o Orçamento Participativo da capital.



Ao longo de dez anos de OP, foram apresentadas mais de 62 mil candidaturas, que resultaram em 7500 propostas e 105 projetos vencedores. No ano passado, os projetos mais votados foram a criação do 'Polo Cultural de Carnide, estrutura para apresentação e formação em diferentes linguagens expressivas e performativas', que contou com 5922 votos e obteve 500 mil euros, e 'Portugal em Lisboa, Turismo e Criatividade', que recolheu 4114 votos, e à qual foram atribuídos 93 mil euros.



Outros dos projetos vencedores na categoria 'Estruturante' foi a aquisição de uma ambulância e equipamento de emergência veterinária para socorro animal, que recolheu 2504 votos e recebeu 150 mil euros e a requalificação da piscina do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, com 500 mil euros e 1418 votos.



Na categoria 'Projetos Locais' foram vencedores 11 projetos, distribuídos entre as zonas do centro histórico, centro, norte, ocidental e oriental da cidade. Os projetos vencedores são incluídos no Plano de Atividades e Orçamento da autarquia.