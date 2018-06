Distinção inclui um valor monetário de 350 mil euros.

Lisboa vai ser a "Capital Verde Europeia" em 2020. O comissário europeu para o Ambiente, Assuntos Marítimos e Pescas, Karmenu Vella, deu a novidade esta quinta-feira em Nijmegen, Holanda.Lisboa vence a distinção, que inclui um valor monetário de 350 mil euros, e consegue impor-se a Ghent (Bélgica) e Lahti (Finlândia), outros locais que chegaram à final nesta iniciativa, que só aceita cidades com mais de 100 mil habitantes.Com esta vitória, vem uma responsabilidade para a autarquia de Lisboa, que terá de elaborar um plano de actividades para implementar em 2020 e o respectivo orçamento. Além disso, terá de apresentar e discutir as actividades elaboradas com as instâncias europeias.Esta quarta-feira à tarde, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, explicou durante uma hora os projetos da autarquia para melhorar a sustentabilidade da capital: o projeto "Giras" (utilização de bicicletas pela cidade), renovação da frota da Carris, aumento de 400 hectares de espaços verdes até 2021, um projecto de poupança de água e despoluição do Rio Tejo, entre outros.Esta distinção existe desde 2008, relembra a revista Sábado . No passado, já ganharam as seguintes cidades: Estocolmo (Suécia), Hamburgo (Alemanha), Vitoria-Gasteiz (Espanha), Nantes (França), Copenhaga (Dinamarca), Bristol (Reino Unido), Liubliana (Eslovénia), Essen (Alemanha), Nijmegen (Holanda) e Oslo (Noruega, que será a "Cidade Verde Europeia" em 2019).