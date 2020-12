Um homem de 21 anos foi esta quinta-feira condenado a 13 meses de prisão com pena suspensa por ter matado, em 2018, uma cadela à pancada, em Vila Franca de Xira. A sentença foi proferida na ausência do arguido, que teve a suspensão de pena devido à sua jovem idade.Tem de frequentar ações de sensibilização do direito dos animais.A cadela foi morta à pancada com um chinelo. A juíza sublinhou o caráter agressivo do homem, já com antecedentes criminais de outra natureza.