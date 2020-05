Lobos de motoclube levam 83 a dar sangue nas Caldas da Rainha

Preocupado com as "reservas em mínimos críticos", o motoclube Lobos Lusitanos organizou no passado domingo, na sede da Associação Social e Cultural Paradense, no Chão da Parada, nas Caldas da Rainha, uma recolha de sangue que contou com 83 dadores."Ficámos muito satisfeitos com a grande participação, numa altura em que se torna ainda mais importante porque, com o desconfinamento e o regresso gradual dos hospitais às cirurgias programadas, vai ser preciso mais sangue", manifestou Alfredo Nunes, dos Lobos Lusitanos.A iniciativa, marcada antes da pandemia, foi adaptada às circunstâncias, não contando com o previsto convívio motociclista nem com almoço. Foram cumpridas as regras de segurança sanitária, como o uso de máscara.