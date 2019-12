Loja de animais assaltada no Porto. Funcionária ameaçada com arma de fogo

Dois homens encapuzados e armados assaltaram uma loja de animais este sábado no Porto.Assaltantes dirigiram-se de imediato para a zona mais isolada onde estava a funcionária, a tosquiar um cão, ameaçando-na com uma arma de fogo.Segundo o responsável do estabelecimento, os ladrões levaram entre 400 e 500 euros e cartões dos terminais de multibanco.O assalto, que ocorreu pelas 10h30 deste sábado, ficou filmado totalmente nas câmaras de videovigilância.A PSP foi chamada ao local e a Polícia Judiciária investiga agora o caso.